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Алексей Миранчук ответил, комфортно ли чувствует себя в США

Алексей Миранчук ответил, комфортно ли чувствует себя в США
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, комфортно ли он чувствует себя в Америке.

— Ты себя комфортно чувствуешь в Америке?
— Да. Мне уже не 20 лет, соответственно, мне уже не надо такой жизни какой-то более активной, где всегда не дома, всегда куда-то хочешь выдвинуться с друзьями и что-то поделать, что-то придумать. А уже более жизнь спокойная от тренировки домой, прогуляться, посидеть кофе попить здесь на террасе. Больше такая жизнь. Получаю удовольствие, конечно, мне очень нравится. Если б не получал, делал что-нибудь другое, — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.

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