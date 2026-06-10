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Алексей Миранчук: я бы вернулся в «Локомотиве», чтобы там закончить

Алексей Миранчук: я бы вернулся в «Локомотиве», чтобы там закончить
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Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что хотел бы завершить профессиональную карьеру футболиста в «Локомотиве». Миранчук — воспитанник академии железнодорожников.

«Честно, я бы вернулся в «Локомотив». Не хочу сейчас о цифрах говорить, но вернулся бы на меньшую сумму, чтобы там закончить. И вообще идеально, если бы ещё и разделил бы время футбольное с Антоном. Это было бы для меня идеально. То есть, слава богу, не хочу сейчас вообще ничего говорить такого, но я уже всё равно не сильно завишу, как бы понимаю, что это очень важно, да, но я не сильно завишу всё равно от вот этой вот финансовой [составляющей], что мне надо рассматривать именно там, или там, или там.

Нет, уже, слава богу, благодарен в своей футбольной жизни людям, которые окружают, что у меня так сложилось, что всё хорошо. Хочу сейчас только вот уже смотреть направление другое, где я могу получать удовольствие, с кем играю в команде и так далее», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Nobel.

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