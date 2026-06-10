«Мы боялись, что он сойдёт с ума». Президент «ПСЖ» — о подходе Луиса Энрике к работе

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о режиме работы главного тренера Луиса Энрике. Испанский специалист на протяжении восьми месяцев не покидал тренировочный центр клуба, посвящая всё время подготовке команды.

«Луис Энрике жил в нашем тренировочном центре восемь месяцев. Он не уходил домой. Работал с восьми утра до девяти вечера. Мы просили его выйти на улицу, сменить обстановку, но он был одержим игрой. Вся его жизнь — футбол. Мы даже начали бояться, что он сойдёт там с ума. К счастью, мы увидели результаты его усердной работы. От него, от игроков, от руководства и, конечно, от болельщиков. Это было огромное коллективное усилие», — цитирует Аль-Хелаифи The Touchline.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» 5 июля 2023 года. Под его руководством парижане выиграли две Лиги чемпионов подряд — в сезоне-2024/2025 и сезоне-2025/2026, а также трижды стали чемпионами Франции (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026).