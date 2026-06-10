В «Динамо» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к Тюкавину

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал информацию, что санкт-петербургскому «Зениту» интересен нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

— Уже после завершения сезона СМИ сообщали, что «Зенит» готов приобрести Константина Тюкавина, даже называли сумму € 20 млн. Как можете прокомментировать такой возможный интерес петербургского клуба к форварду? И были ли по нему предложения от иностранных клубов?

— Давайте так, «Зенит» может действительно иметь желание приобрести того или иного игрока. Это их право — чего-то хотеть. Но я знаю, что Константин Тюкавин — наш, динамовский, футболист, который вырос в системе «Динамо». Его сердце отдано нашему клубу. И мы рассчитываем, что Костя будет играть в «Динамо». Контракт с ним заключен до 2030 года. Конечно же, если он пойдёт по пути Матвея Сафонова, который перешёл и со временем заиграл в основе «ПСЖ», будем рады обсудить это и с Константином, и с серьёзным клубом из Европы, который захочет взять к себе Константина. Конечно же, будем рады развитию нашего динамовского футболиста в международной системе спорта на самых высоких ролях, чтобы он получал самые громкие титулы, которые можно получить в мировом футболе, всемирное признание. Сейчас Константин играет в «Динамо». А если будут предложения от зарубежных элитных клубов, Константин и клуб будут обсуждать это развитие событий.

— А именно в «Зенит» «Динамо» может отпустить Тюкавина или другого игрока?

— Я же вам ответил на вопрос, правда? «Зенит» может хотеть любого игрока — это их право. У Константина сейчас контракт с «Динамо», Константин — игрок «Динамо», он будет играть за наш клуб, — приводит слова Ивлева ТАСС.