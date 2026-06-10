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«Не разгуляешься». Орлов раскрыл размер суточных в США в 1990-е годы

«Не разгуляешься». Орлов раскрыл размер суточных в США в 1990-е годы
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов в связи со стартом ЧМ-2026 вспомнил первый чемпионат мира в США — турнир состоялся в 1994 году.

«Суточные у нас в то время составляли $ 23 или 18 канадских долларов. Два раза в «Макдональдс» сходить. Ни о каких посиделках с коллегами в кафе не могло быть и речи. Что скрывать, брали с собой сухую колбасу, консервы. Про наших артистов рассказывали, что они умудрялись на гастролях с помощью кипятильника суп варить в гостиничных раковинах. О журналистах такого не слышал, но Женя Майоров в 1980-х с собой плиточку возил — дяде Коле [Озерову] картошку, кашки варил в номере. Ну и нам тоже. Позже президент Ельцин издал указ, что меньше $ 50 командированный за рубеж не может получать. Однако в 1994-м суточные ещё были маленькие — не разгуляешься.

Зато музеи в столице США тем летом были бесплатными. Первым делом побежал в музей НАСА, потом ещё несколько посетил. Очень любил ходить в места скопления болельщиков, наблюдать за колоритными бразильцами, аргентинцами. Эти ребята на каждом чемпионате создают атмосферу праздника, карнавала», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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