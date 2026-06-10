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Деменко: сборной России было бы сложно конкурировать с Испанией или Францией

Деменко: сборной России было бы сложно конкурировать с Испанией или Францией
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Бывший российский футболист Максим Деменко считает, что сборной России было бы сложно соперничать с Испанией или Францией.

«Мы посмотрели матч с Египтом — это команда-участник чемпионата мира, но у нас при этом не было некоторых футболистов. Всё зависит от мотивации: на разные матчи она разная. Если бы мы играли со сборной Франции, ребята бы по-другому относились, было бы больше эмоций. Есть проблема в том, что мы в основном играем с командами ниже классом. Раньше, когда приезжали все сборники: Головин и другие футболисты, состав был сильнее.

Думаю, Валерий Георгиевич правильно сказал, что доволен прежде всего отношением игроков к сборной. Но если смотреть по результатам, сейчас было бы сложно конкурировать с Испанией или Францией. Если бы мы играли на другом уровне, всё выглядело бы иначе. Вспоминаю чемпионат мира 2018 года — тогда мы прошли Испанию в 1/8 финала, это показало, что можем играть со всеми. Понятно, что сейчас до уровня Португалии, Франции, Бразилии и Аргентины нам ещё сложно дотянуться. Но в любом случае ребята бы бились однозначно», — сказал Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.

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