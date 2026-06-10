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«Байер» завершил сделку по трансферу вундеркинда «Герты» Кеннета Эйхорна

«Байер» завершил сделку по трансферу вундеркинда «Герты» Кеннета Эйхорна
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Леверкузенский «Байер» завершил сделку по трансферу опорного полузащитника берлинской «Герты» Кеннета Эйхорна, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг и Sky Sport. Один из главных талантов Германии уже успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в новый клуб.

Для осуществления трансфера леверкузенцы активировали опцию выкупа 16-летнего футболиста, которая составляла € 9 млн. В услугах полузащитника был заинтересован ряд ведущих клубов Бундеслиги и английской Премьер-лиги (включая «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Баварию» и дортмундскую «Боруссию»), однако игрок сделал выбор в пользу проекта «Байера». Соглашение хавбека с «фармацевтами» будет рассчитано до июня 2031 года.

Эйхорн является воспитанником «Герты». В минувшем сезоне он дебютировал на профессиональном уровне, став самым молодым игроком в истории Второй Бундеслиги (вышел на поле в возрасте 16 лет и 14 дней), а позже — и самым молодым автором гола в истории турнира. Всего в активе полузащитника юношеской сборной Германии 19 матчей за основную команду берлинцев во всех турнирах, в которых он забил два мяча и заработал семь жёлтых карточек.

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