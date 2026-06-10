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Игроки сборной Германии оплатят своим болельщикам проезд на матч с Эквадором

Игроки сборной Германии оплатят своим болельщикам проезд на матч с Эквадором
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Игроки сборной Германии решили оплатить своим болельщикам проезд на третий матч группового этапа чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

На собрании сборной было решено поддержать болельщиков, оплатив большей части из них проезд на последний матч группового тура с Эквадором (25 июня). Инициатором выступил капитан команды Йозуа Киммих, игроков поддержал Немецкий футбольный союз. Билеты будут распределяться с помощью лотереи, подробности о которой были разосланы всем членам фан-клуба национальной команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент поездка из Манхэттена до стадиона MetLife в Нью-Джерси и обратно стоит $ 105.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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