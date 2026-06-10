Миранчук раскрыл, почему у него проскакивают английские слова, когда он говорит по-русски

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, почему у него проскакивают английские слова, когда он говорит на русском языке. Хавбек выступает за «Атланту» с 2024 года. Прежде он играл за «Торино», «Аталанту» и московский «Локомотив».

— Я заметил, ты два раза во время нашего разговора вместо «будущее» сказал future, а вместо «но» — but.

— Всегда, когда ещё был в России, с какими-то людьми встречался, кто жил в Америке в том числе, они иногда произносили слова на английском. Мне было очень смешно, и это так как-то непривычно было слушать, поэтому я очень сильно смеялся над ними так втихую. Но сейчас я, когда уже живу здесь, там уже почти два года, на автомате просто приходят слова, я как бы тут даже без контроля какого-то. Поэтому вот сейчас понимаю тех людей, которые там жили пять-шесть-десять лет, которым просто слова приходят на автомате, они меняют слова, поэтому иногда бывает тогда, — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Nobel.