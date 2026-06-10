Алексей Миранчук ответил, чего ему не хватает в США

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, чего ему не хватает в Америке.

— Чего тебе не хватает в Америке и в Атланте в частности?

— Семьи, друзей. Еду мы нашли здесь в маркете, где можно купить нашу. Такой маркет, где есть русский отдел, поэтому с этим проблем вообще нет. Футбол есть, и вот только вот семья на FaceTime всегда — и всё.

— Маме не делали ещё визу?

— Мама, думаю, не решится сюда ехать.

— Почему?

— Долго, далеко. Если надо ей лететь, то это надо с кем-то, она сама, думаю, не прямо сильно справится, хотя там в Италию добиралась, например, сама. Но далековато всё-таки. Лучше я приеду или в сборную, или в отпуск, заеду к маме.

— Антон?

— Антон когда? Антон только если в отпуск, но в отпуске у него тоже семья, дети, жена, которые тоже хотят куда-то, наверное, лучше не в Америку, а поближе где-то там: Европа, Турция, Россия. Поэтому чаще туда едем, — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.