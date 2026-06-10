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Тареми: я был на трёх чемпионатах мира, но такой напряжённости не чувствовал никогда

Тареми: я был на трёх чемпионатах мира, но такой напряжённости не чувствовал никогда
Мехди Тареми (Иран)
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Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми заявил, что решения властей США об отказе в визах ряду официальных лиц иранской делегации, а также запрет на продажу билетов болельщикам из Ирана создают напряжённую атмосферу вокруг чемпионата мира.

«Я был на трёх чемпионатах мира, и всегда говорят: как только сходишь с самолёта и попадаешь в страну-хозяйку, сразу ощущаешь уникальную атмосферу дружелюбия и единения. К сожалению, сейчас я этого не чувствую. Вокруг турнира много напряжённости, и она возникла, на мой взгляд, именно из-за таких действий, как отказы в визах», — цитирует Тареми ESPN.

Иранская делегация по рекомендации ФИФА перенесла тренировочный лагерь из Аризоны в мексиканскую Тихуану. Это позволило игрокам и тренерам въехать в Мексику, но 14 сотрудников вспомогательного персонала не получили разрешения на въезд в США, где пройдут два из трёх матчей группового этапа с участием иранцев. Кроме того, ФИФА аннулировала квоту билетов для иранских болельщиков, объяснив это невозможностью проведения транзакций из-за экономических санкций США. Турнир стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана проведёт первый матч 16 июня в Инглвуде (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
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