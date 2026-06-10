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В «Динамо» ответили, думали ли о возвращении Арсена Захаряна

В «Динамо» ответили, думали ли о возвращении Арсена Захаряна
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Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. Хавбек перешёл в испанский клуб в 2023 году из «Динамо».

— У Арсена Захаряна, воспитанника «Динамо», не так хорошо получается в «Реале Сосьедад» в последнее время. Думали ли вы о его аренде в ближайшее время?
— Могу однозначно сказать, что Арсен — это действительно ценный воспитанник нашего клуба. Мы очень переживаем за него. Но вы правы, у него пока не очень хорошо складывается карьера за рубежом. Поэтому о возвращении в «Динамо» рассуждать пока не готов, — приводит слова Ивлева ТАСС.

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