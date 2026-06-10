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Алексей Миранчук — о круге общения в США: вне футбола у нас нет друзей

Алексей Миранчук — о круге общения в США: вне футбола у нас нет друзей
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о своём круге общения в США.

— А в Атланте у тебя какой круг общения?
— К счастью или к сожалению, у нас [у семьи] вне футбола нет друзей. Я бы сказал, у нас есть знакомые, так как всё равно мы любим шоппинг, одеваться, поэтому мы ходим в торговые центры. И там большинство друзей, ну, не друзей, а знакомых, так скажем, появляется после каких-то похождений наших в торговый центр, где мы там из разных бутиков знакомимся с ребятами, приглашаем их на игры. Если мы там ходим в бутик, с ними там проводим время, если они приходят на игру, с ними проводим время, то есть какое-то такое из команды. Большинство, наверное, это из команды ребята, с кем там и барбекю также делаем, — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.

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