Алексей Миранчук — о круге общения в США: вне футбола у нас нет друзей

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о своём круге общения в США.

— А в Атланте у тебя какой круг общения?

— К счастью или к сожалению, у нас [у семьи] вне футбола нет друзей. Я бы сказал, у нас есть знакомые, так как всё равно мы любим шоппинг, одеваться, поэтому мы ходим в торговые центры. И там большинство друзей, ну, не друзей, а знакомых, так скажем, появляется после каких-то похождений наших в торговый центр, где мы там из разных бутиков знакомимся с ребятами, приглашаем их на игры. Если мы там ходим в бутик, с ними там проводим время, если они приходят на игру, с ними проводим время, то есть какое-то такое из команды. Большинство, наверное, это из команды ребята, с кем там и барбекю также делаем, — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.