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«Фаворит, но не лидер». Манише — о статусе Португалии на чемпионате мира — 2026

«Фаворит, но не лидер». Манише — о статусе Португалии на чемпионате мира — 2026
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Бывший полузащитник сборной Португалии Манише прокомментировал уровень национальной команды перед чемпионатом мира — 2026 и рассказал, какой результат будет для него идеальным.

«Я бы сказал, что это один из лучших уровней в мире. Но играть за клуб — это одно, а играть за национальную сборную — совсем другое. Всё зависит от того, как тренер сможет максимально раскрыть потенциал игроков. На мой взгляд, с игроками такого уровня нет смысла усложнять ситуацию. Пусть играют, получают удовольствие и показывают то, что показывают каждую неделю в своих клубах. Верю, Португалия может отлично выступить на чемпионате мира.

Португалия — фаворит, но не лидер. По-прежнему ставлю выше команды, которые уже выигрывали чемпионат мира, такие как Бразилия, Аргентина, Франция, Испания или Германия. Тем не менее, у нас есть потенциал для мечтаний. Если вы спросите меня, каким был бы идеальный чемпионат мира, я бы сказал: повторение того, что мы сделали в 2006 году — выход в полуфинал», — приводит слова Манише Flashscore.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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