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В «Динамо» отреагировали на информацию о возможном возвращении Кокорина

В «Динамо» отреагировали на информацию о возможном возвращении Кокорина
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Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал информацию, что состав бело-голубых может пополнить бывший нападающий команды Александр Кокорин. Форвард этим летом покинул кипрский «Арис» на правах свободного агента. Ранее выступал за «Зенит», «Спартак» и «Фиорентину».

— Какие сейчас планы на летнее трансферное окно? Планируется ли усиление?
— Конечно же, работаем над этим. Здесь нужно будет прежде всего принять во внимание мнение главного тренера. Сандро Шварц возвращается, он будет первым делом смотреть на тот состав, который у нас сейчас есть. И, конечно же, он будет давать свои рекомендации по тому, кого бы хотел видеть как усиление в клубе. Дальше спортивный блок будет работать над кандидатурами.

— Может ли клуб пополнить воспитанник «Динамо» Александр Кокорин, который летом стал свободным агентом?
— Не вижу такой возможности. Есть факторы, которые не позволят нам взять Александра обратно в систему клуба, — приводит слова Ивлева ТАСС.

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