Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук ответил, какой рейтинг поставил бы себе в игре EA FC

Алексей Миранчук ответил, какой рейтинг поставил бы себе в игре EA FC
Комментарии

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, какой рейтинг бы поставил себе в игре EA FC (бывшая FIFA). В последней версии игры у него был общий рейтинг 78. А максимальный возможный рейтинг в EA FC – 99.

— Лёх, если бы сейчас делали футбольную карточку FIFA Алексей Миранчук, какой бы общий уровень был бы?
— 90. 90 с чем-то поставил бы. Ментально стал сильнее намного. Видение паса у меня всегда было хорошее. Удар хороший. Защита нормальная для моего ампула. Нормальный конкурентный футболист, — сказал Алексей Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.

Материалы по теме
Алексей Миранчук — о круге общения в США: вне футбола у нас нет друзей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android