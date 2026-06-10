Алексей Миранчук ответил, какой рейтинг поставил бы себе в игре EA FC

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, какой рейтинг бы поставил себе в игре EA FC (бывшая FIFA). В последней версии игры у него был общий рейтинг 78. А максимальный возможный рейтинг в EA FC – 99.

— Лёх, если бы сейчас делали футбольную карточку FIFA Алексей Миранчук, какой бы общий уровень был бы?

— 90. 90 с чем-то поставил бы. Ментально стал сильнее намного. Видение паса у меня всегда было хорошее. Удар хороший. Защита нормальная для моего ампула. Нормальный конкурентный футболист, — сказал Алексей Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.