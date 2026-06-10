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Премьер-министр Сомали высказался о недопуске Омара Артана на ЧМ-2026 по футболу

Премьер-министр Сомали высказался о недопуске Омара Артана на ЧМ-2026 по футболу
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Премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре высказался об отказе сомалийскому арбитру Африки Омару Абдулкадиру Артану во въезде в США.

«Пусть его мечта судить матчи чемпионата мира и отложилась, она ничуть не потускнела. Ещё до того, как прозвучал стартовый свисток, он уже завоевал сердца миллионов и вписал своё имя в историю. Выражаю глубокую признательность ФИФА и Африканской конфедерации футбола за то, что они на протяжении многих лет ценили его талант, честность и преданность делу, а также верили в него», — написал Барре в социальной сети X.

Ранее стало известно, что по прибытии в Майами Артан был признан не соответствующим требованиям для въезда на территорию США. Конкретная причина этого решения американскими властями не уточняется.

Омар Артан стал первым арбитром из Сомали, оказавшимся в списке судей финальной стадии чемпионата мира. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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