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«Американская культура более разболтанная, чем европейская». Орлов — о первом ЧМ в США

«Американская культура более разболтанная, чем европейская». Орлов — о первом ЧМ в США
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился воспоминаниями об Олимпийских игра 1996 года в Атланте в преддверии старта чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Матч-открытие состоится в четверг, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико. Сыграют сборные Мексики и ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Американская культура в целом более разболтанная, рассеянная, чем европейская. Олимпиада-1996 в Атланте это наблюдение подтвердила. На моём первом матче, Нидерланды — Саудовская Аравия, зрители просто… прилипали к свежевыкрашенным сидушкам на стадионе в Вашингтоне. Естественно, люди ругались, особенно женщины в платьях. Видно, объект сдавали в последний момент, как у нас любят. Комментаторам — а их на игре было человек 100-120 — повезло больше: на нашей трибуне к старту чемпионата краска успела высохнуть», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Всего на ЧМ-2026 сыграют 48 команд. В плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные из 12 групп и восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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