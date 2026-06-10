«Американская культура более разболтанная, чем европейская». Орлов — о первом ЧМ в США

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился воспоминаниями об Олимпийских игра 1996 года в Атланте в преддверии старта чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Матч-открытие состоится в четверг, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико. Сыграют сборные Мексики и ЮАР.

«Американская культура в целом более разболтанная, рассеянная, чем европейская. Олимпиада-1996 в Атланте это наблюдение подтвердила. На моём первом матче, Нидерланды — Саудовская Аравия, зрители просто… прилипали к свежевыкрашенным сидушкам на стадионе в Вашингтоне. Естественно, люди ругались, особенно женщины в платьях. Видно, объект сдавали в последний момент, как у нас любят. Комментаторам — а их на игре было человек 100-120 — повезло больше: на нашей трибуне к старту чемпионата краска успела высохнуть», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Всего на ЧМ-2026 сыграют 48 команд. В плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные из 12 групп и восемь лучших команд, занявших третьи места.