Алексей Миранчук рассказал, что бы делал в России, вернувшись в страну на один день

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, что бы делал в России, вернувшись в всего на один день.

— Давай представим. Ты на один день прилетаешь в Россию, и нет ни матчей сборных, ни каких-нибудь там, не знаю, событий РФС. Ты оказываешься в России. Что ты будешь делать? Первое?

— Поеду к маме. Проведу немного времени с мамой. Всё довольно-таки, если честно, спокойно, по-семейному, с друзьями. Первое, я думаю, проведу с мамой какое-то время, просто пообщаемся. Потом могу заехать к брату домой, посмотреть как выросли его дети Саша и Ира, уже большие, поиграться немного с ними. Могу поехать куда-то с Антоном, в городе пообедать, что-нибудь такое, провести время в городе, встретить своих друзей, на ужин с семьями [сходить]. И домой.

— Слушай, а вот если мы оцениваем по 10-балльной шкале сегодня всё, твоё скучание по России?

— А вот я как раз-таки хотел вот подвести и сказать, что когда я говорил о скучании, это вот именно вот о таком уютном, весёлом, контенте. С хорошими людьми, — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.