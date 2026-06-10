Антон Евменов продолжит работу на посту спортивного директора «Пари НН»

Антон Евменов продолжит работу на посту спортивного директора «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«В результате проведённого анализа работы спортивного блока по итогам сезона-2025/2026, руководством «Пари НН» принято решение о продлении соглашения с действующим директором Антоном Евменовым.

Новый контракт 44-летнего специалиста с нижегородской командой рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Формирование состава на предстоящий сезон продолжается. О поставленных перед командой задачах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне Мир Российский Премьер-Лиги «Пари НН» занял 15-е место, набрав 23 очка. Таким образом, команда вылетела из высшего дивизиона страны. Следующий сезон клуб проведёт в Лиге Pari.