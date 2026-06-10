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Footmercato: мадридский «Реал» установил цены на Камавинга и Вальверде

Footmercato: мадридский «Реал» установил цены на Камавинга и Вальверде
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Мадридский «Реал» определил суммы, за которые готов продать двух полузащитников — Эдуарду Камавинга и Федерико Вальверде, сообщает Footmercato.

За Камавинга клуб рассчитывает получить € 50 млн. Футболист перешёл в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за € 30 млн и имеет действующий контракт до 2029 года. Руководство «Реала» надеется получить предложения по игроку от английских клубов.

Цена на Федерико Вальверде установлена на уровне € 100 млн. Возможный уход уругвайца связан не только со спортивными причинами, но и с проблемами в команде, включая конфликт с полузащитником Орельеном Тчуамени. Изменения в составе «Реала» ожидаются на фоне прихода Жозе Моуринью на пост тренера и после неудачного прошедшего сезона.

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