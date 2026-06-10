«Ни до, ни после такого не было». Орлов — об уникальности трансляции финала ЧМ-1994 из США

Футбольный комментатор Геннадий Орлов вспомнил финал чемпионата мира 1994 года в США перед стартом ЧМ-2026, который пройдёт в Штатах, Канаде и Мексике. Победу в том финале одержала сборная Бразилии, одолевшая Италию (0:0, 3:2 пен.).

«Перед игрой на поле вышли два темнокожих человека — Пеле и Уитни Хьюстон, мегапопулярная в то время певица. Саундтрек из «Телохранителя» звучал отовсюду. Король футбола толкнул речь, а она исполнила фрагмент этой песни. Народ остался доволен.

Чем был примечателен этот финал для нас: его разделили пополам две главные телекомпании России. Ни до, ни после ЧМ-1994 такого не было. Первый тайм мы с Олегом Жолобовым комментировали на РТР, а второй — дебютант чемпионатов мира Виктор Гусев на «Останкино» (впоследствии — Первый канал)», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.