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Де Пауль — о сборной Аргентины на ЧМ: хотим приехать в первый день и уехать в последний

Де Пауль — о сборной Аргентины на ЧМ: хотим приехать в первый день и уехать в последний
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Полузащитник «Интер Майами» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о своём настрое на предстоящий чемпионат мира. Турнир стартует 11 июня и продлится до 19 июля. Напомним, Аргентина является действующим чемпионом мира.

«Нас будут судить по тому, что сделаем на этом чемпионате мира. Мы хотим соревноваться, как на предыдущем чемпионате мира. Хотим приехать в первый день и уехать в последний», — приводит слова Родриго Де Пауля журналист Гастон Эдул в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в трёх странах Мексике, Канаде и США. Всего в турнире примут участие 48 сборных.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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