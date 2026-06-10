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Алексей Миранчук ответил, почему так хочет снова играть с братом Антоном в одной команде

Алексей Миранчук ответил, почему так хочет снова играть с братом Антоном в одной команде
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук объяснил, почему мечтает вновь сыграть в одной команде со своим братом Антоном.

— Ты уже говорил несколько раз, что мечтаешь и хочешь поиграть с Антоном. Почему именно такая у тебя идея главная в карьере сейчас?
— Я, видимо, и скучаю по нашему совместному нахождению на поле. Да и я довольно-таки часто смотрю наши старые игры за «Локомотив». Пересматриваю лигочемпионские или из чемпионата какие-то с хорошим соперником. Поэтому вот все эти флешбэки у меня выходят.

— А расскажи вообще, как играть в футбол с братом родным? Это что? Это ответственность, наоборот, больше свободы?
— Это просто понимание друг друга, видение футбола через одно стёклышко. Я могу провести параллель. Вот мы все видели на видео, все видели иногда и вживую. Но вот когда прочувствовал это, когда там Месси, Бускетс и Альба играют в одной команде, я вижу, как они друг друга понимают с полуслова. Вот у меня с братом чувствую так же. Когда, куда отдать и так далее. Поэтому это просто взаимопонимание и видение одной и той же картины. В футболе не так часто находишь именно тех партнёров по команде, которые именно видят так же, как и ты, чувствуют так же, как и ты. То есть это очень ценно и дорого, поэтому это очень ценю, — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.

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