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«Балтика» объявила о продлении контракта с Мингияном Бевеевым

«Балтика» объявила о продлении контракта с Мингияном Бевеевым
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Калининградская «Балтика» объявила о продлении контракта с фланговым защитником команды Мингияном Бевеевым. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года.

«Футбольный клуб «Балтика» и защитник Мингиян Бевеев достигли договоренности о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 10 июня 2028 года.

Напомним, игрок перешел в калининградский клуб в июне прошлого года. За это время Бевеев провёл 33 матча, забил два гола, отдал три голевые передачи, получил дебютный вызов в национальную команду России, за которую сыграл уже девять матчей и вчера отметился первым забитым мячом!» — сообщает телеграм-канал «Балтики».

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