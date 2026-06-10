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«Урал» объявил об уходе защитника Тимофея Маргасова

«Урал» объявил об уходе защитника Тимофея Маргасова
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Защитник Тимофей Маргасов завершает выступления за ФК «Урал», сообщает пресс-служба клуба. Футболист выступал за команду с июля 2024 года.

«Опытный и надёжный футболист приносил пользу команде как в обороне, так и при подключениях в атаку. Его профессионализм и отношение к делу служили примером для молодых игроков.

Благодарим Тимофея за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

За два сезона 33-летний защитник провёл 44 матча за «Урал», в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

По итогам минувшего сезона Лиги Pari екатеринбургский клуб занял третье место, набрав 61 очко. В стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ «Урал» проиграл «Динамо» Махачкала.

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