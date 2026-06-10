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Сергей Рыжиков покинул тренерский штаб «Балтики»

Сергей Рыжиков покинул тренерский штаб «Балтики»
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Российский специалист Сергей Рыжиков покинул пост тренера-аналитика калининградской «Балтики».

«По завершению срока действия трудового договора наш клуб покидает тренер-аналитик Сергей Рыжиков, который вошёл в штаб Андрея Талалаева в июле прошлого года.

Мы благодарим Сергея Викторовича за проделанную работу в «Балтике», за неиссякаемый оптимизм и профессионализм. Искренне желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — сообщает телеграм-канал «Балтики».

Рыжиков является двукратным чемпион России в составе казанского «Рубина». Ранее он работал в казанском «Соколе», подмосковных «Химках», тамбовском «Спартаке» и грозненском «Ахмате».

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