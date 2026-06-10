«О его уходе никто не жалел». Журналист рассказал, что в Италии помнят о Миранчуке

Руководитель Gazzetta/BeIN Sports, телеведущий Buongiorno Tancredi Танкреди Палмери высказался о периоде выступления полузащитника сборной России Алексея Миранчука в итальянской Серии А. Россиянин перебрался в американскую «Атланту» из «Аталанты» летом 2024-го.

— Как в Италии запомнился Алексей Миранчук?

— У него было несколько хороших моментов, но когда он ушёл, никто по-настоящему об этом не жалел. Могу сказать, что он был порядочным. На этом всё, — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 года, а сезон-2022/2023 провёл на правах аренды в «Торино». Всего на его счету 100 матчей в Серии А, в которых отметился 13 голами и 18 результативными передачами.