«Ювентус» дал ответ «Челси» и «Арсеналу» по трансферу Кенана Йылдыза — Скира

«Ювентус» ответил «Челси» и «Арсеналу» по поводу трансфера Кенана Йылдыза: турецкий нападающий останется в Турине, так как клуб не намерен отпускать свою звезду. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети.

По информации источника, руководство «Ювентуса» отреагировало на предложения лондонских клубов относительно 21-летнего игрока. Сообщается, что, несмотря на внушительные суммы, предложенные «Челси» и «Арсеналом», Йылдыз остаётся неприкосновенным игроком и недоступен ни для обмена, ни для продажи.

В текущем сезоне Йылдыз провёл 47 матчей за «Ювентус», забив 11 голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2030 года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 70 млн.