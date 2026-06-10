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Верховный комиссар ООН призвал США пересмотреть миграционную политику на фоне ЧМ-2026

Верховный комиссар ООН призвал США пересмотреть миграционную политику на фоне ЧМ-2026
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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Вашингтон тщательно пересмотреть реализацию миграционной политики в контексте чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Искренне надеюсь, что произойдёт пересмотр того, как применяется миграционная политика, когда она наносит ущерб правам человека и человеческому достоинству.

В связи с чемпионатом мира особенно надеюсь, что мы сможем переосмыслить некоторые политические аспекты, которые, к сожалению, сегодня кажутся преобладающими, особенно в Соединенных Штатах», — приводит слова Тюрка Actu Foot в социальной сети Х.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в трёх странах: США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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