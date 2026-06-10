Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Батракова рассказал, что поздравил Алексея с победой в премии «Чемпионата»

Экс-тренер Батракова рассказал, что поздравил Алексея с победой в премии «Чемпионата»
Комментарии

Детский тренер Андрей Нагибин, работавший с полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, высказался о победе футболиста в ежегодном опросе «Чемпионата», приуроченном к премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Батраков занял первое место в голосовании тренеров и капитанов команд Мир Российской Премьер-Лиги.

«Уже поздравил Лёшу с победой в премии, в последнее время для поздравлений слишком много поводов (смеётся). Это показатель качества — второй год подряд Батраков демонстрирует высочайший уровень игры. В прошлом сезоне был не просто всплеск, как многие думали. Он стабилен, забивает много мячей, является лидером команды. В том числе благодаря его действиям «Локомотив» получил бронзовые медали», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее премию «Чемпионата» выигрывали Гамид Агаларов (сезон-2021/2022), Сергей Пиняев (сезон-2022/2023), Константин Тюкавин (сезон-2023/2024) и Алексей Батраков (сезон-2024/2025).

Материалы по теме
Батраков — победитель премии «Лучший молодой футболист РПЛ»! Решение тренеров и капитанов Батраков — победитель премии «Лучший молодой футболист РПЛ»! Решение тренеров и капитанов
Главные тенденции премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Батраков — топ, но как крут ЦСКА! Главные тенденции премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Батраков — топ, но как крут ЦСКА!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android