Матвей Сафонов сменил причёску и показал свой обновлённый образ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов показал свой обновлённый образ, продемонстрировав новую причёску.

«Всем привет. Думал попросить, чтобы вы оценили новый образ, но мне без разницы. Поэтому просто наблюдайте. Обнялись», – сказал Сафонов.

Голкипер выступает за «ПСЖ», с которым подписал контракт в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до лета 2029 года. По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.