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Матвей Сафонов сменил причёску и показал свой обновлённый образ

Матвей Сафонов сменил причёску и показал свой обновлённый образ
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов показал свой обновлённый образ, продемонстрировав новую причёску.

«Всем привет. Думал попросить, чтобы вы оценили новый образ, но мне без разницы. Поэтому просто наблюдайте. Обнялись», – сказал Сафонов.

Голкипер выступает за «ПСЖ», с которым подписал контракт в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до лета 2029 года. По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

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