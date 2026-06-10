«Зенит» продлил контракт с Даниилом Кондаковым до конца сезона-2030/2031

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с полузащитником Даниилом Кондаковым. Новый договор с игроком будет действовать до конца сезона-2030/2031. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Кондаков дебютировал в основном составе команды 30 сентября 2025 года, выйдя на поле в кубковом матче с «Рубином». На данный момент на счету полузащитника 15 матчей за основную команду, одна результативная передача и титул чемпиона России.

Даниил начал заниматься футболом в шестилетнем возрасте в академии курского «Авангарда». Летом 2021 года Кондаков подписал контракт с «Краснодаром», однако уже через полгода переехал в Санкт-Петербург, став игроком академии «Зенита».

В составе петербургской команды Кондаков завоевал бронзовые медали первенства ЮФЛ-3, стал победителем ЮФЛ-2 и чемпионом Молодёжной лиги. В сезоне-2025 он начал выступать за «Зенит»-2, с которым стал победителем Второй лиги дивизиона «Б».