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Главный тренер сборной Франции Дешам: Мбаппе — лидер команды не только на поле

Главный тренер сборной Франции Дешам: Мбаппе — лидер команды не только на поле
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что нападающий и капитан национальной команды Килиап Мбаппе является лидером не только на поле, но и вне его.

«Килиан Мбаппе, который сегодня является нашим капитаном, до того, как стать им, слушал и наблюдал. Он не такой, как Уго Льорис, у него другой характер и индивидуальность. Он берёт на себя роль лидера как на поле, так и за его пределами. Он знает, что делает это ради всех игроков, а не только ради себя», — приводит слова Дешама Madrid Zone в социальной сети Х.

Напомним, 11 июня 2026 года стартует чемпионат мира по футболу. Сборная Франции сыграет в группе I с командами Сенегала, Норвегии и Ирака.

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