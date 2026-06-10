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Владимир Кузьмичёв прокомментировал победу Алексея Батракова в премии «Чемпионата»

Владимир Кузьмичёв прокомментировал победу Алексея Батракова в премии «Чемпионата»
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Владимир Кузьмичёв, доверенное лицо агента полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о победе футболиста в ежегодном опросе «Чемпионата», приуроченном к премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Батраков занял первое место в голосовании тренеров и капитанов команд Мир Российской Премьер-Лиги.

«На мой взгляд, Алексей абсолютно заслуженно признан лучшим молодым футболистом. Честно говоря, на моей памяти не было футболистов, кто с первого сезона и по сегодняшний день показывал стабильно высокий уровень. Мы знаем, что для молодых футболистов свойственна череда взлётов и падений, а здесь, помимо мастерства, есть стабильность. Алексей абсолютно заслужил это признание», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее премию «Чемпионата» выигрывали Гамид Агаларов (сезон-2021/2022), Сергей Пиняев (сезон-2022/2023), Константин Тюкавин (сезон-2023/2024) и Алексей Батраков (сезон-2024/2025).

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