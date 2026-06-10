Даниил Кондаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом» до 2031 года

Полузащитник санкт‑петербургского «Зенита» Даниил Кондаков, продливший контракт с клубом до конца сезона-2030/2031, прокомментировал это решение и поделился планами на будущее. Сегодня, 10 июня, клуб объявил о продлении соглашения с футболистом.

— Даниил, в первую очередь хочется вас поздравить. Расскажите о ваших эмоциях здесь и сейчас.

— Спасибо большое за поздравление! Эмоции положительные: я очень рад, что подписал контракт с клубом. Хочу остаться именно здесь, каждый день тренироваться, заслужить место в стартовом составе и выигрывать титулы.

— Что для вас значит футбольный клуб «Зенит»? Как бы вы оценили тот путь, который вы уже проделали с сине-бело-голубыми?

— Этот клуб значит для меня всё, потому что я тут с маленьких лет, его воспитанник. Для меня это родной клуб, за который хочу играть и защищать его цвета. А про путь… Не знаю, думаю, что это только начало. Я многое могу, мне ещё предстоит многое доказывать, играть. Пока я сделал только маленький шаг, впереди ещё много работы.

— Тренеры, руководство и футболисты отмечают, что, несмотря на ваш всё ещё достаточно молодой возраст, вы уже являетесь полноценным игроком обоймы «Зенита». Ощущаете ли вы это доверие, поддержку? Если да, то как это проявляется?

— Да, конечно, ощущаю. От всех: от Сергея Богдановича [Семака], от Константина Георгиевича [Зырянова], от футболистов… Уже после сборов я понимал, что являюсь игроком основной команды, что ко мне относятся на равных, что ко мне такие же требования, как и ко всем.

— Поделитесь, пожалуйста, своими планами — как ближайшими, так и в перспективе на новый сезон.

— Ближайшие — ЕГЭ по биологии сдать. А максимальные — стараться доказывать на каждой тренировке свою состоятельность, пытаться попасть в стартовый состав, выиграть все титулы — Суперкубок, Кубок и чемпионат в этом сезоне с «Зенитом», — приводит слова Кондакова официальный сайт клуба.

Кондаков дебютировал в основном составе команды 30 сентября 2025 года, выйдя на поле в кубковом матче с «Рубином». На данный момент на счету полузащитника 15 матчей за основную команду, одна результативная передача и титул чемпиона России.