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Оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия ЧМ-2026

Оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия ЧМ-2026
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Итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года перед первым матчем турнира, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР. Об этом сообщает аккаунт ФИФА в социальной сети X. Игра пройдёт 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также в мероприятии примут участие исполнители David Guetta, EJAE и Megan Thee Stallion.

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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