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Главный тренер сборной Англии Тухель — о Райсе: у него самый высокий футбольный интеллект

Главный тренер сборной Англии Тухель — о Райсе: у него самый высокий футбольный интеллект
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о том, что полузащитник Деклан Райс стал вице-капитаном национальной команды.

«У нас есть группа лидеров из пяти-шести игроков без капитанской повязки. Повязку носят Гарри Кейн и Деклан Райс. Когда Гарри не было в лагере, у нас был выбор, и мы сразу же и без раздумий отдали её Деклану.

У него самый высокий футбольный интеллект — он следит за нашей структурой, адаптацией и ритмом игры. Райс провёл два выдающихся сезона — был одним из ключевых игроков в матчах Лиги чемпионов и одним из лучших в Европе на данный момент», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

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