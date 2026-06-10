Игдисамов: ждал, что Батракова отчислят из «Локомотива», а я его с руками и ногами заберу

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился воспоминаниями о выступлениях полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на юношеском уровне. Ранее специалист возглавлял молодёжные команды армейцев.

— Ты хорошо помнишь Батракова в детях?

— Конечно. Он тоже 2005 года рождения, как и мой выпуск. С того выпуска шесть футболистов играют в РПЛ: Кисляк, Глебов, Бандикян, Абдулкадыров — в ЦСКА, Голыбин — в «Оренбурге», Рядно — в «Балтике». Есть Чурилов в ФНЛ и ребята во Второй лиге.

По Батракову: всегда был умный, техничный мальчишка. Тяжело было против него играть — интеллект высочайший. Всё время ходили слухи, что его хотят отчислить из «Локомотива» из-за того, что он маленький. Я всё время ждал этого. Думал, если отчислят, я его с руками и ногами заберу. Но, к моему сожалению, у «Локомотива» работал тренер Слава Вашкевич, который тоже видел потенциал в нём (смеётся), — приводит слова Игдисамова «Вечерняя Казань».