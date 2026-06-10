Англия — Коста-Рика: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч между сборными Англии и Коста-Рики. Игра пройдёт на стадионе «Эксплория» в городе Орландо, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Английская национальная команда примет участие на чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Коста-Рика, в свою очередь, не сумела пробиться на чемпионат мира. Команда заняла лишь третье место в своей отборочной группе.