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Англия — Коста-Рика: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию 10 июня 2026

Англия — Коста-Рика: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч между сборными Англии и Коста-Рики. Игра пройдёт на стадионе «Эксплория» в городе Орландо, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию товарищеского матча Англия — Коста-Рика в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Коста-Рика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Английская национальная команда примет участие на чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Коста-Рика, в свою очередь, не сумела пробиться на чемпионат мира. Команда заняла лишь третье место в своей отборочной группе.

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