Танкреди Палмери: в Италии у Кокорина была сумасшедшая ночная жизнь

Руководитель Gazzetta/BeIN Sports, телеведущий Buongiorno Tancredi Танкреди Палмери рассказал, чем экс-нападающий сборной России Александр Кокорин запомнился итальянским болельщикам. С 2021 по 2024 год россиянин принадлежал «Фиорентине».

«Кокорина запомнили как русского инопланетянина, у которого была ночная и сумасшедшая жизнь за пределами поля. Итальянские фанаты точно запомнили его этим», — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Ранее кипрский «Арис», за который Кокорин выступал с августа 2022-го, объявил об уходе нападающего в статусе свободного агента.