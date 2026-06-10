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Танкреди Палмери: в Италии у Кокорина была сумасшедшая ночная жизнь

Танкреди Палмери: в Италии у Кокорина была сумасшедшая ночная жизнь
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Руководитель Gazzetta/BeIN Sports, телеведущий Buongiorno Tancredi Танкреди Палмери рассказал, чем экс-нападающий сборной России Александр Кокорин запомнился итальянским болельщикам. С 2021 по 2024 год россиянин принадлежал «Фиорентине».

«Кокорина запомнили как русского инопланетянина, у которого была ночная и сумасшедшая жизнь за пределами поля. Итальянские фанаты точно запомнили его этим», — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Ранее кипрский «Арис», за который Кокорин выступал с августа 2022-го, объявил об уходе нападающего в статусе свободного агента.

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