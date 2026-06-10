«Тоттенхэм» объявил о трансфере Маркоса Сенеси из «Борнмута»

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о переходе аргентинского защитника Маркоса Сенеси. Футболист присоединится к лондонской команде 1 июля после истечения срока его соглашения с «Борнмутом».

«Это совершенно особое чувство — быть футболистом «Тоттенхэм Хотспур».

С самого начала клуб показал, почему они хотят видеть меня своим игроком и как сильно они хотят, чтобы я был частью того, что они строят. Это захватывающе, мне не терпится принять в этом участие.

Каждый раз, выходя на поле, буду делать всё возможное, чтобы болельщики гордились мной, а клуб вернулся на то место, которое ему принадлежит. Хочу побеждать с «Тоттенхэмом» и сделаю всё, что в моих силах, чтобы это произошло», – приводит слова Сенеси официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

Сенеси начал свою карьеру в «Фейеноорде», откуда в 2022 году перешёл в «Борнмут» за € 15 млн. За время выступления за «вишен» аргентинец сыграл 128 матчей, в которых забил шесть голов и оформил 10 результативных передач.