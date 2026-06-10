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Месси: хотел немного поиграть, потому что испытывал некоторый дискомфорт с момента приезда

Месси: хотел немного поиграть, потому что испытывал некоторый дискомфорт с момента приезда
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что сыграл 20 минут в товарищеском матче с Исландией (3:0), потому что чувствовал небольшой дискомфорт с момента приезда. В этой встрече форвард реализовал пенальти, для него этот гол стал 117-м за национальную команду.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Исландия
1:0 Барко – 8'     2:0 Месси – 72'     3:0 Альмада – 87'    

«Я как всегда в восторге. Сегодня хотел немного поиграть, потому что испытывал некоторый дискомфорт с момента приезда», — приводит слова Месси TyC Sports в социальной сети Х.

Для 38-летнего аргентинца грядущий чемпионат мира станет шестым в карьере. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.

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