Месси: хотел немного поиграть, потому что испытывал некоторый дискомфорт с момента приезда
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что сыграл 20 минут в товарищеском матче с Исландией (3:0), потому что чувствовал небольшой дискомфорт с момента приезда. В этой встрече форвард реализовал пенальти, для него этот гол стал 117-м за национальную команду.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Исландия
1:0 Барко – 8' 2:0 Месси – 72' 3:0 Альмада – 87'
«Я как всегда в восторге. Сегодня хотел немного поиграть, потому что испытывал некоторый дискомфорт с момента приезда», — приводит слова Месси TyC Sports в социальной сети Х.
Для 38-летнего аргентинца грядущий чемпионат мира станет шестым в карьере. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
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