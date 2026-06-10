Месси: хотел немного поиграть, потому что испытывал некоторый дискомфорт с момента приезда

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что сыграл 20 минут в товарищеском матче с Исландией (3:0), потому что чувствовал небольшой дискомфорт с момента приезда. В этой встрече форвард реализовал пенальти, для него этот гол стал 117-м за национальную команду.

«Я как всегда в восторге. Сегодня хотел немного поиграть, потому что испытывал некоторый дискомфорт с момента приезда», — приводит слова Месси TyC Sports в социальной сети Х.

Для 38-летнего аргентинца грядущий чемпионат мира станет шестым в карьере. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.