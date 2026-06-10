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Владимир Кузьмичёв рассказал, отказался ли «ПСЖ» от трансфера Алексея Батракова

Владимир Кузьмичёв рассказал, отказался ли «ПСЖ» от трансфера Алексея Батракова
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Владимир Кузьмичёв, доверенное лицо агента полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал новости об отказе французского «ПСЖ» от идеи трансфера россиянина. Ранее об этом сообщало издание Le Parisien.

— По имеющейся у меня информации, официальные переговоры между клубами не проводились. В связи с этим делать какие‑либо однозначные выводы на текущий момент преждевременно.

— Писали о решении «ПСЖ» отказаться от трансфера Алексея. Вам об этом что-то известно?
— Подобные сообщения не имеют под собой оснований. В ряде СМИ фигурирует информация о якобы завышенных требованиях со стороны игрока и его представителей. Однако данный аспект не подлежит комментированию ввиду отсутствия каких‑либо контактов между клубами.

Важно отметить, что опция выкупа контракта Алексея вступает в силу с 1 июля. До этой даты «ПСЖ» имел возможность заключить сделку на собственных условиях, что соответствовало бы их интересам. Также важно отметить, что вопросы принятия решений по трансферной политике относятся исключительно к компетенции руководства клуба.

На текущий момент некорректно утверждать, что «ПСЖ» принял решение отказаться либо не отказываться от трансфера Батракова. Ситуация находится в ожидании ключевой даты — 1 июля. Именно после наступления этой даты появится объективное понимание наличия либо отсутствия официального предложения со стороны заинтересованного клуба, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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