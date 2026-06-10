Владимир Кузьмичёв рассказал, отказался ли «ПСЖ» от трансфера Алексея Батракова

Владимир Кузьмичёв, доверенное лицо агента полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал новости об отказе французского «ПСЖ» от идеи трансфера россиянина. Ранее об этом сообщало издание Le Parisien.

— По имеющейся у меня информации, официальные переговоры между клубами не проводились. В связи с этим делать какие‑либо однозначные выводы на текущий момент преждевременно.

— Писали о решении «ПСЖ» отказаться от трансфера Алексея. Вам об этом что-то известно?

— Подобные сообщения не имеют под собой оснований. В ряде СМИ фигурирует информация о якобы завышенных требованиях со стороны игрока и его представителей. Однако данный аспект не подлежит комментированию ввиду отсутствия каких‑либо контактов между клубами.

Важно отметить, что опция выкупа контракта Алексея вступает в силу с 1 июля. До этой даты «ПСЖ» имел возможность заключить сделку на собственных условиях, что соответствовало бы их интересам. Также важно отметить, что вопросы принятия решений по трансферной политике относятся исключительно к компетенции руководства клуба.

На текущий момент некорректно утверждать, что «ПСЖ» принял решение отказаться либо не отказываться от трансфера Батракова. Ситуация находится в ожидании ключевой даты — 1 июля. Именно после наступления этой даты появится объективное понимание наличия либо отсутствия официального предложения со стороны заинтересованного клуба, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.