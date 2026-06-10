Алексей Миранчук заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Локомотиве» вместе с братом

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук признался, что хотел бы завершить карьеру в московском «Локомотиве» — вместе с братом Антоном.

— Какой должна быть команда в будущем, где вы будете играть с Антоном?

— Вероятнее всего, конечно же, что я вернусь в Россию. Ну, конечно же, в идеальной какой-то картине мне хотелось бы [вернуться в] «Локомотив». Это мой дом, я провёл столько много времени [там], Антон столько времени провёл в «Локомотиве». Конечно же, я хотел бы, не побоюсь этого слова, завершить карьеру в «Локомотиве». Не исключаю того, что мы будем в разных командах и друг с другом играть. С другой стороны, [это тоже] интересно. Но всё-таки я бы хотел именно вот провести [оставшуюся часть карьеры] вместе. Не знаю, конечно, где это может быть, потому что, ну, зависит от множества факторов разных. Куда бог направит, так и сложится.

— Два года назад, когда уезжал в «Атланту», ты не рассматривал Россию?

— России не было на тот момент, я хотел продолжать [играть] в Италии. Так как мы выходили в Лигу чемпионов на следующий год, я думал оставаться там же. Это предложение появилось, я его рассмотрел и принял такое решение, что можно что-то поменять, сделал этот шаг, — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.