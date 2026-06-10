Португалия — Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча перед ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Магальяйнш Песоа» в португальском городе Лейрия. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Португальская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Португалии сыграет в одной группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Португалии располагается на пятой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Нигерийская национальная команда занимает 26-е место в этом списке.