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Дмитрий Игдисамов рассказал о переговорах с «Акроном» перед подписанием контракта с ЦСКА

Дмитрий Игдисамов рассказал о переговорах с «Акроном» перед подписанием контракта с ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал новости о переговорах с тольяттинским «Акроном» перед назначением в московский клуб. На финише сезона-2025/2026 специалист возглавлял армейцев в статусе исполняющего обязанности.

— На тебя выходил «Акрон»?
— Да. Но я сразу сказал: «Мужики, пока нет информации по будущему в ЦСКА. Это для меня приоритет». Я реалист. Не мечтаю, не фантазирую. Понимаю, что иногда нужно терпение. Отпустить ситуацию, посмотреть со стороны.

— Но ты же мог ускорить процесс. Подвешенное состояние в ЦСКА, а «Акрон» реален.
— Зачем?

— У тебя семья.
— Нет. Я с уважением к клубу и руководству. Не вёл переговоров за их спинами. Мяч был на их стороне. Сделал всё, что от меня зависит. Отработал две недели как могу. Зачем мне звонить и что-то говорить?

— Может быть, уже в ЦСКА тогда знали об интересе со стороны «Акрона»?
— У нас с Романом Юрьевичем [Бабаевым] уважительные, доверительные отношения. Я не имел права вести переговоры за спиной. Он был в курсе, что разговор был, а я жду решения ЦСКА, — приводит слова Игдисамова «Вечерняя Казань».

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