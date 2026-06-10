Стал известен игрок «Реала», за которого «Челси» готов заплатить € 116 млн — TNL

Лондонский «Челси» рассматривает возможность приобретения турецкого полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера. Cумма потенциального трансфера может составить £ 100 млн (€ 116 млн). Об этом сообщает Transfer News Live в соцсети.

По информации источника, инициатива исходит от нового главного тренера «Челси» Хаби Алонсо. Ранее он работал с Гюлером в «Реале» и заинтересован в привлечении игрока в свой новый клуб.

На данный момент «Реал» не планирует продавать футболиста. Мадридский клуб всё ещё против ухода Гюлера, несмотря на интерес со стороны других английских команд — в том числе «Ливерпуля» и «Арсенала». Сам игрок также настроен на продолжение карьеры в «Реале».

У Гюлера контракт с мадридским клубом до июня 2029 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 51 матче во всех турнирах, отметившись шестью голами и 14 результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.