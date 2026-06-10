Экс-игрок сборной Германии Заммер: уверен, что Мусиала значительно прибавит по ходу ЧМ

Бывший защитник сборной Германии Маттиас Заммер выразил мнение, что полузащитник национальной команды Джамал Мусиала раскроется по ходу чемпионата мира — 2026.

«Абсолютно уверен, что Джамал Мусиала значительно прибавит по ходу турнира. Может быть, не в первом матче, может быть, во втором — а потом наступит стадия плей-офф, и он вдруг покажет себя. Он постепенно делает шаги вперёд. Когда у тебя есть такой игрок, нужно доверять ему и поддерживать его. Тренерский штаб и товарищи по команде должны дать ему понять: «Да, мы знаем, что ещё не готов на 100%, но ты справишься», — приводит слова Заммера Bayern & Germany в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.