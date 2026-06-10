Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Германии Заммер: уверен, что Мусиала значительно прибавит по ходу ЧМ

Экс-игрок сборной Германии Заммер: уверен, что Мусиала значительно прибавит по ходу ЧМ
Комментарии

Бывший защитник сборной Германии Маттиас Заммер выразил мнение, что полузащитник национальной команды Джамал Мусиала раскроется по ходу чемпионата мира — 2026.

«Абсолютно уверен, что Джамал Мусиала значительно прибавит по ходу турнира. Может быть, не в первом матче, может быть, во втором — а потом наступит стадия плей-офф, и он вдруг покажет себя. Он постепенно делает шаги вперёд. Когда у тебя есть такой игрок, нужно доверять ему и поддерживать его. Тренерский штаб и товарищи по команде должны дать ему понять: «Да, мы знаем, что ещё не готов на 100%, но ты справишься», — приводит слова Заммера Bayern & Germany в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Игроки сборной Германии оплатят своим болельщикам проезд на матч с Эквадором
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android