Канчельскис — о Батракове в «ПСЖ»: я ехал в «МЮ», а все кричали, что буду сидеть в запасе

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис, игравший в «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, высказался о перспективах полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова в «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось об интересе французского клуба к хавбеку железнодорожников.

«Согласен, что Батраков был лучшим в этом сезоне. Но вопрос в другом: если есть конкретное предложение, уезжать надо обязательно. Я так скажу: нужно просто брать вещи и ехать в Европу. Причём как можно быстрее. Только там будет развитие футбола. У нас сейчас его нет и в данный момент не будет, как бы нам ни рассказывали разные сказки.

Я тоже когда-то уезжал. Все кричали, что в Манчестере буду сидеть в запасе. В итоге выиграл два чемпионата, Кубок Англии, Кубок лиги и играл в основном составе. Сафонов сделал так же. Мостовой, Аршавин — мы все в своё время уехали и все что-то выиграли», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.